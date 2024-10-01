気象庁は1日午前6時45分、台風18号(アジア名クラトーン)情報を更新した。同6時現在、非常に強い台風18号は中心位置が北緯20度35分 (20.6度)東経119度50分 (119.8度)の南シナ海にあり、西へゆっくり進んでいる。中心気圧は925 hPa、中心付近の最大風速50 m/s (100 kt)、最大瞬間風速70 m/s (140 kt)、25m/s以上の暴風域全域 150 km (80 NM)、15m/s以上の強風域全域 500 km (270 NM)となっている。【1日午後6時の予報】猛烈な台