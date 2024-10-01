【ニューヨーク時事】米大リーグは９月３０日、ナ・リーグ２試合が行われてレギュラーシーズン全日程が終了し、ドジャースの大谷翔平の２年連続２度目の本塁打王と初の打点王の２冠獲得が決まった。２９日に全試合を終えた大谷は、ともにナ・リーグ１位の５４本塁打と１３０打点をマークしていた。大谷は昨季、ア・リーグのエンゼルスで４４本塁打を放ってタイトルに輝いた。大リーグでの日本選手の打点王獲得は初めて。打率