岐阜県土岐市の障害者施設で入所者の男性の頭をたたくなどした疑いで職員の男が逮捕されました。 逮捕されたのは土岐市の障害者施設「岐阜県立はなの木苑」に勤務する岩佐貴之容疑者（39）です。警察によりますと、岩佐容疑者は先月13日と19日に施設内で５５歳の入所者の男性に対してスプーンで頭を叩いたり、拳で脇腹を殴るなど計６回にわたり暴行した疑いがもたれています。 男性にけがはありませんでした。 施設長から