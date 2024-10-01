所得制限が撤廃されるなど、10月から児童手当の制度が変わります。手当を受け取るために新たに申請が必要な人もいるため、こども家庭庁は、市区町村への申請を呼びかけています。きょうから改正児童手当法が施行され、児童手当が拡充されます。児童手当の所得制限が撤廃されるほか、支給対象は「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長され、0歳から2歳に月1万5000円、3歳から高校生年代に月1万円が支給されます。また、第3子以