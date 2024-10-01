ナ・リーグのレギュラーシーズンが1日（日本時間）に全て終了し、ドジャースの大谷翔平（30）がナ・リーグ本塁打王、打点王の“二冠”を獲得した。ハリケーンの影響で延期されていたブレーブス対メッツの試合が1日（日本時間）にダブルヘッダーで行われた。この試合で大谷の54本塁打と130打点を抜く選手は現れず、ドジャース移籍1年目で大谷は2年連続本塁打・日本人選手史上初となる打点王の二冠に輝いた。大谷の54本塁打はドジャ