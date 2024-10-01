日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） ホンダ1519（+11.5+0.76%） オリックス3334（+16+0.48%） クボタ2044（+13+0.64%） みずほＦＧ3002（+66+2.25%） 野村ＨＤ750（+7+0.94%） トヨタ自動車2565（+22.5+0.88%） （注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出