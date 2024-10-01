東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値143.63高値143.91安値141.65 146.74ハイブレイク 145.32抵抗2 144.48抵抗1 143.06ピボット 142.22支持1 140.80支持2 139.96ローブレイク ユーロドル 終値1.1135高値1.1209安値1.1114 1.1286ハイブレイク 1.1248抵抗2 1.1191抵抗1 1.1153ピボット 1.1096支持1 1.1058支持2 1.1001ロ&#12