◆米大リーグブレーブス３―０メッツ＝ダブルヘッダー第２試合＝（９月３０日・米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ブレーブスが９月３０日（日本時間１０月１日）、本拠でのメッツとのダブルヘッダー第２試合に３―０で勝利し、７年連続となるポストシーズン（ＰＳ）進出を決めた。ブレーブス、メッツ、ダイヤモンドバックスが８９勝７３敗で並んだが、レギュラーシーズンの対戦成績でブレーブスとメッツが進出を