ドジャース・大谷翔平投手（３０）の“１０冠”が３０日（日本時間１０月１日）、確定した。ナ・リーグのレギュラーシーズン全日程が終了した。大谷は日本人選手初の本塁打王を獲得したエンゼルス時代の昨季に続いて２年連続のキング。両リーグでの本塁打王は史上４人目の快挙で、リーグをまたいでの２年連続は史上初の快挙となった。リーグ８７年ぶりの３冠王は逃したが、日本人選手初の打点王に輝き、主要２冠と堂々の成績を