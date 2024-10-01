大リーグは9月30日（日本時間10月1日）、ナ・リーグのレギュラーシーズン全日程が終了。ドジャースの大谷翔平投手（30）が54本塁打、130打点で2冠に輝いた。大谷は9月29日（同30日）のロッキーズ戦でレギュラーシーズン全日程が終了。打率・310、54本塁打、130打点、59盗塁で日本選手初のトリプルスリーを達成した。一方、リーグ2位の本塁打、同5位の打点をマークしていたブレーブス・オズナはこの日、メッツとのダブルヘッ