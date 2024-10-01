恋愛において、多くの女性が悩む問題の一つが「彼は本気なのか、それとも遊びなのか」ということではないでしょうか。今回は、男性が「結婚相手」と考える女性と、「ただの遊び相手」と見なす女性の違いについてご紹介します。■第3位：コミュニケーションの質と頻度「結婚相手」として見られている女性は、男性とのコミュニケーションの質が高く、頻度も適度です。また、連絡の頻度も一定で、適度な距離感を保ちながら、お互いを