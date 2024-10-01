東映株式会社は1日、グッズの観点から自社ブランドを発信する「東映荒波計画」の始動を発表した。創立73年で初めて、自社の企業ロゴや荒波が岩礁に激しくぶつかるオープニング映像（配給マーク）をデザイン化し、10月8日（＝東映の日）よりオフィシャルグッズとして販売する。イメージモデルには、特撮ドラマ「王様戦隊キングオージャー」でハチオージャー／カグラギ・ディボウスキ役を務めた佳久創と、「仮面ライダーガッチャー