HTCの新しいXRヘッドセットはスタンドアロンでも動作し、PC接続でも画質が落ちない（筆者撮影）VRゴーグルといえばMeta QuestやPlayStation VRが知名度が高いが、HTC Viveという老舗ブランドがある。同社は2016年のいわゆる「VR元年」から製品を投入しつづけている。近年では科学技術研究や、警察・軍隊の訓練などの産業向けシミュレーション用途で展開してきたが、ここにきて消費者向けにもアピールする製品を投入してきた。パソ