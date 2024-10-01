10月1日から始まる新型コロナワクチンの新しい枠組みについて取り上げます（写真：EKAKI／PIXTA）新型コロナウイルスワクチン（以下、ワクチン）の接種が、10月1日から新たな枠組みで始まる。「定期接種B類」という位置づけで、重症化予防が目的だ。対象となる人や費用、メリット・リスクについてまとめた。コロナはただの風邪じゃない？「新型コロナは『軽い感染症』になったと認識されていますが、高齢者では今もなお重症化しや