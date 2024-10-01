I Don’t Like Mondays.の新曲「Shadow」が、10月14日22時より放送の月10ドラマ『モンスター』（カンテレ・フジテレビ系）のオープニング曲に起用された。 （関連：I Don’t Like Mondays.新曲「Shadow」に寄せたメンバーコメント） ドラマ『モンスター』は俳優の趣里が演じる「あたりまえ」を持たず、「感情」にも左右されない“モンスター”な新人弁護士が、ゲームのように法廷闘争に