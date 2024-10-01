１日の東京株式市場は前日の急落の反動で日経平均はリバウンドに転じる可能性が高い。外国為替市場では１ドル＝１４３円台後半の推移と大きく円安方向に振れており、これが全体相場にポジティブ材料となる。前日の欧州株市場では主要国の株価が総じて軟調な値動きとなった。最高値街道を走っていた独ＤＡＸが利益確定売りで３日ぶりに反落したほか、仏ＣＡＣ４０は構成される４０銘柄のうち３９銘柄が下落、指数も２％の下げとな