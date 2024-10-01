【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁が３０日、２０２４〜２５年シーズンに向けたキャンプインを前にロサンゼルス近郊の練習施設で記者会見し、「ＮＢＡの一番上、チャンピオンシップ」と目標を掲げた。「自分たちはそこを目指してやっている。昨季はチームとしてあまりいい結果が出なかった。しっかりやっていきたい」と、６シーズン目の抱負を語った。パリ五輪で共に戦った河村勇