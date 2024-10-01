― ダウは17ドル高と最高値を更新、パウエルＦＲＢ議長の講演で一時下落したが、インフレ鈍化を期待 ― ＮＹダウ 42330.15 ( +17.15 ) Ｓ＆Ｐ500 5762.48 ( +24.31 ) ＮＡＳＤＡＱ 18189.17 ( +69.58 ) 米10年債利回り3.781 ( +0.031 ) ＮＹ(WTI)原油 68.17 ( -0.01 ) ＮＹ金 2659.4 ( -8.7 ) ＶＩＸ指数16.73 ( -0.23 ) シカゴ日経225先物 (円建て)38115 (