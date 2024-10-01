Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。財布が大きいと持ち運びの負担になりますし、財布を小さくすると、今度は中身のスムーズな取り出しに支障が出てきますよね。そんな財布のジレンマを見事に解決するコンパクト財布が「TIDY mini 2.0」です。手のひらサイズながら整理整頓しやすい内装設計で、お札やコイン、カードをスマートに