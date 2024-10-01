2024年9月27日、日本華僑報網は、日本で特定技能制度を活用した外国人労働者の数が急速に増えており、日本経済の発展を促す新たな動力になっているとする評論文章を掲載した。文章は、出入国在留管理庁が24日に発表した統計で、在留資格「特定技能制度」を活用する外国人が6月末時点で25万1747人と過去最高を記録したことを紹介。少子高齢化、労働力不足を解消すべく2019年に施行された同制度がますます多くの外国人労働者を日本へ