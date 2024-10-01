◇セ・リーグ阪神0ー2DeNA（2024年9月30日甲子園）試合後、レギュラーシーズン本拠地最終戦のセレモニーがあった。マウンド上の監督・岡田彰布を中心に整列し、今季の感謝の一礼を行った。大げさに書けば、スタンドの観客は一人も帰っていなかった。甲子園球場は最後まで、いつものように超満員だった。順位が2位と決まった後の、いわば消化試合でも、人びとは当然のように集まってきていた。8回まで無安打。岡田もノ