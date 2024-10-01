Image: tenki.jp 季節の変わり目って、まじで何を着たらいいのか分からん…。涼しいと思って長袖着たら、昼間めちゃくちゃ暑かったとか、その逆もしかり。機能的にもファッション的にも、なるべく季節感はミスりたくないものです。服装指数って？日本気象協会がウェブサイト上で毎日発表している「服装指数」をご存知ですか。0〜100までの10段階で、朝晩や日中の予想気温からどんな服装が適