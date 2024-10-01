ソフトバンクは期待のドラフト1位ルーキー・前田悠伍がプロ初登板初先発する。チームで新人投手が初登板初勝利をマークすると、19年3月29日西武戦の甲斐野央（現西武）以来で、左腕では18年8月1日西武戦の大竹耕太郎（現阪神）以来になる。前田悠は大阪桐蔭からプロ入り。高校出の新人がプロ初登板で初勝利を挙げると、球界では19年6月12日広島戦の吉田輝星（日＝現オリックス）以来。チームでは南海時代の81年10月2日西武戦