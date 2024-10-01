中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店 2時間スペシャル』が、きょう1日(19:00〜)に放送。ゲストに、井森美幸、槙野智章、佐藤大樹・中島颯太(FANTASTICS from EXILE TRIBE)、河野純喜・佐藤景瑚(JO1)が出演する。「レインボーかき氷」2022年8月に放送した、宮崎県宮崎市にあるうどん屋「百姓うどん」。威勢の良い店主が作る、特製のいりこだしを使った「きつねうどん」や「肉うどん」、