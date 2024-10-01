4人組ロックバンド「IDon’tLikeMondays.（アイドントライクマンデイズ）」が、10月期のフジテレビ系ドラマ「モンスター」（10月14日スタート、月曜後10・00）の主題歌を担当する。主題歌は今作のために書き下ろした「Shadow」。俳優の趣里が演じる「あたりまえ」を持たず、「感情」にも左右されない“モンスター”新人弁護士が、ゲームのように法廷闘争に立ち向かう異色のリーガル・エンターテインメント。ドラム