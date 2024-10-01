見る者の心も震えるようなアガリだった。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」9月30日の第2試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）がトップを獲得。微差のオーラス、条件を満たしたダマテンから気迫のツモで決めた。第1試合で今期初トップを収めた中田花奈（連盟）と同日2勝を達成し、チームのマイナスを完済した。【映像】鈴木大介、僅差の逆転シーンに指が震える試合は起家から赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、KONAM