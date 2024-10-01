ヒズボラの最高指導者ハッサン・ナスララ師の殺害に使ったとされるイスラエル軍機の画像/IDF（ＣＮＮ）レバノンの首都ベイルートで先月２７日夜にイスラム教シーア派組織ヒズボラの最高指導者ハッサン・ナスララ師を殺害したイスラエルの攻撃で、米国製の２０００ポンド（約９０７キロ）爆弾が使用された可能性が高いことが分かった。ＣＮＮと軍事専門家がイスラエルの作戦とその後の状況を映した映像を検証し、明らかになった。映