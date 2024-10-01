Maya GebeilyTimour AzhariPhil Stewart[ワシントン/ベイルート/エルサレム ３０日 ロイター] - イスラエルによる地上侵攻の可能性が高まる中、レバノン軍は３０日、同国南部で国境から５キロ退いた。治安筋がロイターに明らかにした。治安筋によると、イスラエル軍はレバノンの首都ベイルート南部郊外で少なくとも２回の攻撃を行った。ロイターの記者は、イスラエル軍がベイルート南部にある親イラン民兵組織ヒズボラの施