Atsuko Aoyama［東京１日ロイター］ - みずほ銀行は１日、米運用会社のゴラブ・キャピタルとの業務提携で合意し、無議決権の少数持ち分を取得したと発表した。持ち分比率は５％未満。日本のリテール・富裕層向け独占的販売権の取得を含め、ゴラブ社の運用商品について日本での販売パートナーとして協業する。ゴラブ社は北米でのダイレクトレンディング戦略（中堅企業への有担保貸付）の最有力運用会社の一つ。