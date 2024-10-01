9月25日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター DeNA−巨人』で解説を務めた佐々木主浩氏が、巨人・吉川尚輝について言及した。佐々木氏は「前半は苦労しましたけど、だいぶ打率を上げましたよね」と話し、9月は「いいところで打ってますよね」と評価した。吉川は前半戦はさまざまな打順を任され、オールスター前の打率は.265だったが、場以降に打撃の状態を上げ、リーグ優勝した9月28日の広島戦で4安打するなど9月