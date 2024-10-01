【栗山求(血統評論家)=コラム『今日から使える簡単血統塾』】 ◆知っておきたい！ 血統表でよく見る名馬 【タピット】 芦毛の馬体がトレードマークで、現役時代は肺の感染症、脚の腫瘍、喉の疾患に悩まされてベストコンディションで走るチャンスに恵まれませんでした。しかし、それでも米G1ウッドメモリアルSを勝ったように、潜在能力の高さを感じさせる馬でした。種牡馬となってから大成功を収め、2014年から3年