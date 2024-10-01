大人女子の間では推し活ブーム真っ只中。【ダイソー】からは、ライブはもちろん普段使いもできる「推し活アイテム」が登場しました！ 今回は人気の推し活アイテムの中から、グッズを入れて持ち歩けるバッグをご紹介します。ライブなどのイベントはもちろん日常使いもしやすそうなので、ぜひ毎日のコーデに取り入れてみて。 アクリルスタンドが入る！ 推し活ショルダーバッグ 【ダイソー】「