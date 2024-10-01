SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「秋」でした！■解説上から読むと「晩秋（ばんしゅう）」左から読むと「中秋（ちゅうしゅう）」右に向かって読むと「秋分（しゅうぶん）」下に向かって読むと「秋口（あきぐち）」パッと思い浮かびま