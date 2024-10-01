「あなたと左大臣（藤原道長）様は、どういうお仲なのですか？」赤染衛門（凰稀かなめ）に問い質され、視聴者と共に冷や汗をかいたであろうまひろ（藤式部。吉高由里子）。しかし「御方様（源倫子）を傷つけることはしないように」と釘を刺されただけですみました。気まずさから実家に帰ってみれば、華やかな内裏に比べて大層みすぼらしく感じられ、愛情に飢えた娘の藤原賢子（梨里花）との関係もこじらせてしまいます。その内裏で