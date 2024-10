半導体製造機器等の業界団体が発表した推計により、2025年から2027年の3年間において世界全体で過去最大規模の投資が行われる見込みがあることがわかりました。AIの需要増に伴う半導体のニーズ拡大などにより、設備投資が積極的に行われるとの予測です。Global Semiconductor Industry Plans to Invest $400 Billion in 300mm Fab Equipment Over Next Three Years, SEMI Reports | SEMIhttps://www.semi.org/en/semi-press-releas