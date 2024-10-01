映画配給大手の東映は１日、自社の企業ロゴや社名、荒波が岩礁（しょう）に激しくぶつかるオープニング映像（配給マーク）をデザイン化。１０月８日（語呂合わせで、とうえいの日）に「Ｗｅ’ｌｌＢｅＥｔｅｒｎａｌｌｙＢｏｎｄｅｄＷｉｔｈＯｕｒＨｅｒｏｅｓ．」というキャッチコピーの下、自社ブランドを発信する「東映荒波計画」を始動すると発表した。第１弾として、Ｔシャツ、キャップ、タオル、靴下、ステ