４人組ロックバンド「ＩＤｏｎ’ｔＬｉｋｅＭｏｎｄａｙｓ．」が１日、新曲「Ｓｈａｄｏｗ」が１０月１４日にスタートするフジテレビ系ドラマ「モンスター」（月曜・後１０時）のオープニング曲に決定したことを発表した。２０１４年にデビューし、通称“アイドラ”として親しまれている４人組。２２年からは、シングル曲「ＰＡＩＮＴ」で歴代２位となる１年８か月の間、フジテレビで放送されているアニメ「ＯＮＥＰＩ