4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.の新曲「Shadow」が、趣里が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系“月10ドラマ”『モンスター』（10月14日スタート、毎週月曜後10：00）のオープニング曲に決定したことが1日、発表された。【場面写真】趣里演じるモンスター弁護士に振り回されるジェシー今年デビュー10周年を迎えたI Don’t Like Mondays.は、YU(Vo.)、CHOJI(Gt.)、KENJI(Ba.)、SHUKI(Dr.)からなる4人組ロックバン