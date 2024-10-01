9月30日からスタートした橋本環奈主演の連続テレビ小説第111作「おむすび」（NHK総合・月〜土、午前8時〜ほか ※土曜日は1週間の振り返り）で、ヒロイン・米田結の祖父・米田永吉を演じるのが、意外にも朝ドラ初出演となる松平健だ。制作統括の宇佐川隆史が、松平を起用した理由や、撮影現場での様子を語った。本作は、福岡県・糸島で農業を営む両親や祖父母と暮らしていた平成元年生まれのヒロイン・米田結（橋本）が、ギャル