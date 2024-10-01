日本代表DF菅原由勢が所属するサウサンプトンは、9月30日に行われたプレミアリーグ第6節ボーンマス戦に1-3で敗れた。前半だけで3失点すると後半に1点を返すのが精いっぱい…。菅原は右サイドバックとしてフル出場している。試合後、サウサンプトンのラッセル・マーティン監督は、闘志、スピリット、勇気、インテンシティ、アグレッシブさに欠けたと嘆いていた。「先制された後の前半のパフォーマンスにはひどく傷ついた。自分のチ