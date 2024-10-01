名古屋市の河村たかし市長（７５）は１日、次期衆院選に愛知１区から出馬する意向を表明した。記者団の取材に対し、自民党派閥の裏金事件に触れた上で「税金を払う人が苦しむ世の中を変える戦いに挑む」と語った。作家の百田尚樹氏が代表、自身が共同代表を務める政治団体「日本保守党」の公認候補となる方向。河村氏は１９９３年衆院選で日本新党から初当選し、旧民主党などに所属した。当選５回。９６年に小選挙区制に変わっ