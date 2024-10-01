[ロンドン ３０日 ロイター] - 英国のラミー外相は３０日、レバノン情勢を巡りブリンケン米国務長官と電話会談した。イスラエルの地上侵攻で情勢が激化する可能性が報じられる中、即時停戦を改めて呼びかけた。ラミー氏は英スカイニューズに「われわれはレバノンにおけるイスラエルの次の段階に関する報道を承知している」と述べた上で、「即時停戦し、政治的解決に立ち戻ることが最善の方法だという、先週国連で示した立場に