旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「荏原中延」はなんて読む？「荏原中延」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、東京都にある駅名でひらがな7文字です。いったい、「荏原中延」はなんと読むのでしょうか。正解を知りた