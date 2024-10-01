05年に無敗でクラシック三冠を達成。古馬になってからも4つのGIタイトルを積み上げ、「英雄」や「怪物」と称されたディープインパクトがこの世を去って今年で5年になる。netkeiba公式X(旧Twitter)では、同馬の命日となる7月30日に「あなたが『怪物だな』と思ったディープのレースは？」とのテーマでアンケートを実施。社会現象を巻き起こした彼の走りをファンの声とともにいま一度振り返ってみた