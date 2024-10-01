ハリウッドからの問い合わせが殺到真田広之（63歳）がプロデュース・主演したドラマ『SHOGUN 将軍』がエミー賞に輝いた。日本人初となる主演男優賞を含め18冠。テレビ番組の単一シーズンでは歴代最多の受賞数だ。「真田の快挙に小躍りしているのが時代劇制作陣です。カツラ、衣装、セット……時代劇は莫大なコストが掛かるため、NHKや映画でないと制作できない事情があった。だが、『将軍』が注目されたおかげで時代劇を撮りたいハ