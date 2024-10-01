天気の崩れ、特に台風によって頭痛など体の不調を感じる人が増えている。その約7割が女性だというが、なぜ台風が近付くと頭が痛くなるという現象が起きるのか。30年以上にわたり天気と体調の関係について研究している、中部大学および愛知医科大学の佐藤純教授に、不調の原因と痛みを和らげる方法を聞いた。「大きな気圧低下」と「微気圧変動」ーーなぜ台風が近付くと頭が痛くなる？最近「台風頭痛」という言葉がありますが、台風