「んもー可愛すぎる！サクうねうねしてる！サクとリクの初対面」とXに投稿したのは、飼い主の豆柴サク柴犬リクさん（@saku1016mame）です。投稿には、コロコロとした子犬のサクちゃんが、先住犬リクくんに甘えている様子が映っていました。一方で、リクくんは突然現れた子犬に「うーっ」と威嚇していて、ちょっと困ったような表情を見せています。【動画】可愛くて悶絶…！豆柴の子犬と柴犬、初対面の瞬間豆柴サク柴犬リクさんにそ