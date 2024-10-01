偉業を成し遂げたシーズンも…月間MVPはいまだゼロ、9月度の受賞に期待歴史的なレギュラーシーズンを終えたドジャースの大谷翔平投手の“意外な事実”にファンが注目している。前人未踏の54本塁打、59盗塁をマークし、打点も130で打撃2冠は確定的な状況。しかし、今季は8月を終えた時点で「月間MVP」を1度も手にしていないのだ。大谷は2021年に2度（6月、7月）、2023年にも2度（6月、7月）の計4回月間MVPを受賞しているが、ド