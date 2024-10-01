北海道駐在バイヤー厳選の絶品グルメが集う「第71回 北海道の物産と観光 大北海道展」が、10月2日（水）から、東京・日本橋にある日本橋高島屋S．C．で開催される。【写真】見た目も豪華〜！北海道の絶品グルメ＆スイーツ一覧■出来立てを楽しむイートインも今回開催される「第71回 北海道の物産と観光 大北海道展」は、約75店舗が集結し、北海道が育んだ食材を使用した話題のグルメやスイーツを展開する期間限定の物産展。