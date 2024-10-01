アル・ヒラルのブラジル代表FWネイマールは9月30日、自身のインスタグラムで全体練習に復帰したことを明かした。ネイマールは2023年10月に行われた北中米ワールドカップ(W杯)南米予選のウルグアイ代表戦で左ヒザ前十字じん帯断裂および半月板損傷の重傷を負い、約1年の離脱を余儀なくされていた。ネイマールは30日に自身のインスタグラムで｢チームに戻れて嬉しい｣と綴り、屋外で行われたランニングやボールを使ったトレーニングの